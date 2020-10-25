Гном Гномыч пожаловался на серьезные нагрузки

Мальчик раскритиковал количество тренировок и дополнительных занятий.

Старший сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Гном Гномыч опубликовал видео, на котором жалуется на количество тренировок и дополнительных занятий. Ролик появился в Instagram-аккаунте мальчика.

На записи Гном Гномыч заявляет, что ему все это надоело: и фигурное катание, и коньки, и английский, и школа, и учеба, и занятия с «училкой».

В комментариях пользователи разделились на два лагеря: одни жалеют мальчика и критикуют родителей, а другие считают, что в нагрузках нет ничего страшного.

“Ничего плохого не вижу в занятиях, все в меру, зато потом скажет спасибо”,

— пишет один из пользователей.

Есть и те, кто не верит в искренность мальчика. Они считают, что ролик постановочный и мальчику впору идти в актеры.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Аршавин и Рудковская сцепились из-за слов о воспитании маленького Гном Гномыча.