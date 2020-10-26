В метро Петербурга запретили снимать борьбу с нарушителями масочного режима

В Северной столице с 26 октября в петербургском метро пообещали усилить контроль за нарушителями масочного режима, а также за сотрудниками, которые также пренебрегают средствами индивидуальной защиты. Планируется выписывать штрафы. При этом афишировать борьбу с безмасочниками в метрополитене не хотят.

Как сообщает Мойка78, журналистам издания запретили снимать работу сотрудников метрополитена по выявлению нарушителей.

«Мойка78 решила посмотреть, как амбициозные планы Смольного будут претворять в жизнь. Наш корреспондент снимал людей на станции метро «Девяткино». Внезапно к нему подошел представитель метрополитена, представившийся старшим инспектором Матвеенко. Он запретил проводить съемку, сославшись на правила поведения в метро» – говорится в сообщении издания.

Кроме этого, такая же ситуация повторилась и на станции «Площадь восстания». Но если на станции «Девяткино», по словам СМИ, им запрещали снимать в грубой форме, то здесь попросили спокойно получить разрешение.

Отмечается, что данную ситуацию прокомментировать в пресс-службе метрополитена не смогли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге с понедельника пассажирам общественного транспорта будут выписывать штрафы за отсутствие масок.