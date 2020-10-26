Свидетель по делу Соколова заявил, что «группа Понасенкова» должна была помочиться на историка

Свидетель по делу Соколова заявил, что «группа Понасенкова» должна была помочиться на историка
Свидетель по делу Олега Соколова Александр Лепихов. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Свидетель по делу историка Олега Соколова актер Александр Лепехов рассказал о травле экс-доцента со стороны Евгения Понасенкова.

Судебное заседание проходит в понедельник, 26 октября.

Лепихов заявил, что Понасенков просил его собрать «группу ребят», которые отправятся в Петербург, подкараулить Соколова, избить его, поставить на колени и помочиться на него.

Сам Соколов, задавая вопросы свидетелю, перешел на повышенный тон.

Следствие считает, что в ноябре 2009 года бывший доцент СПбГУ Олег Соколов убил Анастасию Ещенко и расчленил ее тело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что товарищ историка Олег Соколова встречался с ним и Анастасией Ещенко за несколько дней до ее убийства. Он заявил, что девушка вела себя холодно и отстраненно. При этом Сколов заранее попросил его не упоминать при Ещенко детей историка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
евгений понасенков новости спб олег соколов расчленение убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Названа бригада арбитров на матч «Боруссии» и «Зенита» в Лиге чемпионов
В ДТП с иномарками в Купчино пострадали двое
В Приморском районе появится пассажирская платформа «Новая Лахта»
Жильцов трех парадных дома на Московском шоссе эвакуировали из-за ...
Свидетель по делу Соколова заявил, что «группа Понасенкова» должна была ...
На КАД у Мурино на две недели перекроют движение
Теплая погода без сильных дождей ожидается в Петербурге в ближайшие две недели
В школах Ленобласти проведут дезинфекции на каникулах