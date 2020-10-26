Свидетель по делу Соколова заявил, что «группа Понасенкова» должна была помочиться на историка

Свидетель по делу историка Олега Соколова актер Александр Лепехов рассказал о травле экс-доцента со стороны Евгения Понасенкова.

Судебное заседание проходит в понедельник, 26 октября.

Лепихов заявил, что Понасенков просил его собрать «группу ребят», которые отправятся в Петербург, подкараулить Соколова, избить его, поставить на колени и помочиться на него.

Сам Соколов, задавая вопросы свидетелю, перешел на повышенный тон.

Следствие считает, что в ноябре 2009 года бывший доцент СПбГУ Олег Соколов убил Анастасию Ещенко и расчленил ее тело.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что товарищ историка Олег Соколова встречался с ним и Анастасией Ещенко за несколько дней до ее убийства. Он заявил, что девушка вела себя холодно и отстраненно. При этом Сколов заранее попросил его не упоминать при Ещенко детей историка.