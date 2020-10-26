Свидетель по делу Соколова рассказал о странном поведении Ещенко за несколько дней до убийства

Товарищ историка Олега Соколова встретился с экс-доцентом и Анастасией Ещенко за несколько дней до убийства девушки. Он отметил, что Ещенко вела себя негостеприимно и холодно.

С такими показаниями свидетель выступил на судебном заседании в понедельник, 26 октября.

По его словам, он пришел в гости к Соколову за несколько дней до трагедии вместе со своим сыном и его подругой.

При этом товарищ Соколова отметил, что Анастасия Ещенко вела себя с гостями холодно: не хотела подавать на стол креветки, не участвовала в разговоре, держалась обособленно.

Известно также, что Соколов просил своего знакомого не упоминать при Ещенко его детей и бывшую жену, поскольку девушку эта тема выводила из себя.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что с такой же просьбой Соколов обращался к другому своему товарищу.