Свидетель по делу Соколова рассказал о странном поведении Ещенко за несколько дней до убийства

Свидетель по делу Соколова рассказал о странном поведении Ещенко за несколько дней до убийства
Свидетель по делу Олега Соколов. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

Товарищ историка Олега Соколова встретился с экс-доцентом и Анастасией Ещенко за несколько дней до убийства девушки. Он отметил, что Ещенко вела себя негостеприимно и холодно.

С такими показаниями свидетель выступил на судебном заседании в понедельник, 26 октября.

По его словам, он пришел в гости к Соколову за несколько дней до трагедии вместе со своим сыном и его подругой.

При этом товарищ Соколова отметил, что Анастасия Ещенко вела себя с гостями холодно: не хотела подавать на стол креветки, не участвовала в разговоре, держалась обособленно.

Известно также, что Соколов просил своего знакомого не упоминать при Ещенко его детей и бывшую жену, поскольку девушку эта тема выводила из себя.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что с такой же просьбой Соколов обращался к другому своему товарищу.

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