В Петербурге проходит очередное судебное заседание по делу Олега Соколова

В Петербурге проходит очередное судебное заседание по делу Олега Соколова
Олег Соколов на судебном заседании. Фото: Объединенная пресс-служба судов города

В понедельник, 26 октября, в Северной столице пройдет очередной судебный процесс по делу историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, заседание начнется в 12:00. В течение сессии будут допрошены свидетели, с которыми не удалось поговорить на прошлом заседании.

Напомним, что 21 октября, на последнем слушании дела историка Соколова выступали представители защиты и обвинения.

До этого проходил допрос самого Олега Соколова. Он признался в убийстве своей возлюбленной Анастасии Ещенко, а также рассказал о событиях в ночь убийства. По словам историка, он не планировал убивать аспирантку из обреза. Оружие обвиняемый достал, чтобы напугать девушку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Соколов представил своим коллегам Ещенко как невесту за три месяца до убийства.

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