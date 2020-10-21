Соколов представил коллегам Ещенко как невесту за три месяца до ее убийства

Петербургский историк Олег Соколов за три месяца до того, как погибла аспирантка Анастасия Ещенко, представил ее своим коллегам как невесту.
Об этом стало известно во время судебного заседания в Петербурге в среду, 21 октября. Соколов попросил своего товарища Степан Рощупкин, который вступал в качестве свидетеля, подтвердить, что в августе 2019-го года он объявил о помолвке с Ещенко.
Историка Санкт-Петербургского государственного университет Олега Соколова обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, которая жила вместе с экс-доцентом. Следователи считают, что он убил девушку и расчленил ее тело, пытаясь скрыть преступление.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что, по словам Соколова, он взялся за оружие в день убийства Ещенко, для того, чтобы припугнуть ее во время ссоры.