Очередное заседание по делу историка Соколова пройдет через два дня

Очередное заседание по делу историка Соколова пройдет через два дня
Заседание по делу историка Соколова. Фото: объединенная пресс-служба судов Петербурга

В Петербурге продолжают рассматривать уголовное дело историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Новое заседание по делу назначили на 28 октября. Оно начнется в 12:00.

Как писала gazeta.spb.ru, в ходе заседания 26 октября, суд заслушал двух свидетелей защиты Соколова. В зале суда выступил товарищ историка, который общался с ним и Анастасий Ещенко за несколько дней до трагедии. Он отметил, что во время встречи девушка была холодна и недружелюбна.

Вторым свидетелем защиты стал актер Александр Лепехов, который являлся, по его словам, один из помощников публициста Евгения Понасенкова. Последнему свидетель приписал организацию травли Соколова. Он также утверждал, что Понасенков поручил ему организовать «группу парней», которая изобьет Соколова и справит нужду на историка.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
анастасия ещенко новости спб олег соколов судебное заседание убийство


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Суд оштрафовал «Яблоко» в Петербурге из-за угрозы массовых инфекций
Новость о переходе школ Петербурга на «дистанционку» оказалась фейком
Маршрутка за 50 рублей: в Петербурге еще несколько перевозчиков подняли ...
Петербургские бани получат 13 млн, чтобы погасить долги перед сотрудниками
Более 20 тысяч петербуржцев с COVID-19 лечат дома
Задушил и отрезал палец: задержан подозреваемый в убийстве преподавателя ...
Движение по Магнитогорской улице ограничат на полмесяца
Очередное заседание по делу историка Соколова пройдет через два дня