Очередное заседание по делу историка Соколова пройдет через два дня

В Петербурге продолжают рассматривать уголовное дело историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.

Новое заседание по делу назначили на 28 октября. Оно начнется в 12:00.

Как писала gazeta.spb.ru, в ходе заседания 26 октября, суд заслушал двух свидетелей защиты Соколова. В зале суда выступил товарищ историка, который общался с ним и Анастасий Ещенко за несколько дней до трагедии. Он отметил, что во время встречи девушка была холодна и недружелюбна.

Вторым свидетелем защиты стал актер Александр Лепехов, который являлся, по его словам, один из помощников публициста Евгения Понасенкова. Последнему свидетель приписал организацию травли Соколова. Он также утверждал, что Понасенков поручил ему организовать «группу парней», которая изобьет Соколова и справит нужду на историка.