Депутаты Госдумы предложили кастрировать педофилов

С 2016 года число случаев педофилии выросло на 20%. Фото: pixabay.com

С 2016 года число случаев педофилии выросло на 20%. Фото: pixabay.com

Депутаты партии «Единая Россия» разработали законопроект о внесении в Уголовный кодекс РФ нормы о химической кастрации педофилов.

Как сообщают «Известия», соответствующий документ депутаты намерены внести на рассмотрение в правительство, Верховный суд и Госдуму. Поправки предлагается добавить в статью 99 УК РФ о видах принудительных мер медицинского характера и 101.1 УК РФ о принудительном лечении в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Автор законопроекта Анатолий Выборный пояснил, что химической кастрацией является введение в организм препаратов, подавляющих сексуальное влечение.

Депутат указал, что с 2016 года число случаев педофилии выросло на 20%. Согласно статистике Генпрокуратуры, в 2019 году было совершено 1266 таких преступлений.

Представители КПРФ и «Справедливой России» предлагают более жестокое наказание — смертную казнь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России может появиться единый реестр педофилов.