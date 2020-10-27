Роспотребнадзор посоветовал зарядку в качестве способа профилактики COVID-19

Тем, кто только начинает делать зарядку по утрам, советуют начинать с 5 минут в день. Фото: unsplash

Тем, кто только начинает делать зарядку по утрам, советуют начинать с 5 минут в день. Фото: unsplash

Специалисты Роспотребнадзора сообщили о важности поддержания физической активности в период коронавирусной пандемии, а также распространения гриппа и ОРВИ.

Как сообщается на сайте ведомства, физические упражнения являются залогом хорошего самочувствия и укрепления организма человека. Особое внимание физической активности стоит уделять в период распространения различных болезней.

Важнейшим видом самостоятельных занятий, как указывает Роспотребнадзор, является утренняя зарядка. Ее нужно делать всем, вне зависимости от вида деятельности.

Тем, кто только начинает делать зарядку по утрам, советуют начинать с 5 минут в день, со временем увеличив продолжительность занятий до 20 минут. Утреннюю зарядку нужно делать каждый день. Рекомендуется делать около 8-10 упражнений, повторяющихся примерно десять раз.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса.