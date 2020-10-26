Минздрав дал рекомендации по лечению коронавируса

Как отметили в Минздраве, пока нет однозначных выводов об их эффективности или неэффективности. Фото: pixabay

Как отметили в Минздраве, пока нет однозначных выводов об их эффективности или неэффективности. Фото: pixabay

Министерство здравоохранения России опубликовало дополненные рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

Новые рекомендации появились на сайте ведомства в понедельник, 26 октября. Среди рекомендованных для лечения COVID-19 препаратов оказались фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.

Как отметили в Минздраве, пока нет однозначных выводов об их эффективности или неэффективности. Терапия препаратами назначается решением врачебной комиссии, если потенциальная польза для больного будет превышать риск их применения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, сколько человек получили вакцину «Спутник V». Директор центра Гамалеи заявил, что у 85% людей, привитых от коронавируса, нет побочных эффектов.