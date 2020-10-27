Неоднократно судимый петербуржец избил мужчину на Декабристов

Подозреваемый в избиении. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Подозреваемый в избиении. Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

В Петербурге полиция задержала подозреваемого в избиении на улице Декабристов. Злоумышленник набросился на мужчину.

Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Об инциденте полиции стало известно накануне, 26 октября.

Очевидцы рассказали о конфликте между двумя горожанами на улице Декабристов. Позже правоохранители получили телефонограмму из больницы о госпитализации 47-летнего мужчины. Он находился в тяжелом состоянии.

По факту было возбуждено уголовное дело.

Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался ранее неоднократно судимый местный житель.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в Петербурге толпа школьников избила прохожего. Мужчина оказался в тяжелом состоянии.