Собчак призналась, что переболела коронавирусом

Собчак призналась, что переболела коронавирусом
Ксения Собчак. Фото: Baltphoto

Также успел заразиться ребенок телеведущей. С обоими все в порядке.

Телеведущая Ксения Собчак объяснила, почему не смогла приехать в студию Первого канала, чтобы вести программу «Док-ток». Она заявила, что работает удаленно, так как переболела коронавирусом и пока что вынуждена находиться дома. Собчак отметила, что сейчас она нормально себя чувствует. Она добавила, что сын Платон перенес заболевание в конце лета и с ним все хорошо.

Телеведущая отметила, что у нее была температура, а также кашель.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян развеял слухи о заражении коронавирусом. Юморист заверил, что всего лишь проходит медицинское обследование и переживать не о чем. Он добавил, что чувствует себя хорошо.

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