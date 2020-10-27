Петросян развеял слухи о заражении коронавирусом

Петросян развеял слухи о заражении коронавирусом
Евгений Петросян. Фото: https://www.instagram.com/petrosyanevgeny/

Артист заверил, что с ним все в порядке.

Народный артист РСФСР Евгений Петросян прокомментировал слухи о своем заражении коронавирусом. Об этом пишет ТАСС. Юморист заверил, что всего лишь проходит медицинское обследование и переживать не о чем. Он добавил, что чувствует себя хорошо.

«Не надо панику создавать, дело в том, что все в порядке»

— прокомментировал Евгений Петросян.

Напоминаем, что в этот вторник СМИ писали, будто артиста госпитализировали с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Земфира могла заразиться коронавирусом. Сейчас она находится дома, госпитализировать ее не стали. Певица делает все, чтобы восстановиться как можно быстрее.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
госпитализация евгений петросян коронавирус


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Лукашенко поклялся прислушиваться к желаниям белорусов
В среду в Петербурге будет тепло и дождлив
В Выборгском районе выбрали врио главу администрации
Ко Дню сотрудника МВД в Петербурге появилась «Аллея славы» с ...
Петербуржцы заметили очередную протечку на «Беговой»
Исследование антител к коронавирусу показало невозможность формирования ...
Ученые заявили о неуязвимых для коронавируса людях
Жители Петербурга смогут бесплатно пересаживаться с одного маршрута на другой