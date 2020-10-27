Земфира могла заразиться коронавирусом

Источники уверяют, что певица получила положительный результат теста на коронавирус.

Российская певица Земфира получила положительный результат теста на коронавирус 26 октября. Об этом пишет Telegram-канал Mash. Артистка сама решила пройти исследований и обратилась к врачам.

Сейчас Земфира находится дома, госпитализировать ее не стали. Певица делает все, чтобы восстановиться как можно быстрее. Сама артистка никак не комментирует слухи – она неохотно пользуется социальными сетями и редко взаимодействует с поклонниками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что представитель Земфиры рассказал о смерти человека на концерте в Петербурге. Трагедия произошла за кулисами сцены, когда Земфира выступала с песней «Жить в твоей голове».