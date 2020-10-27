В Петербурге судимый мужчина обвиняется в хищении имущества компании

Во вторник, 27 октября, в Северной столице утвердили обвинительное заключение в отношении судимого ранее мужчины. Злоумышленник совершил хищение имущества строительной организации на сумму 146 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.

По версии следствия, уволенный сотрудник компании проник на территории организации с сообщником и похитил ценные вещи. Обвиняемый унес компьютерную технику на сумму более 146 тыс. рублей.

Кроме этого, мужчина пытался совершить кражу автомобиля с помощью ключей, найденных в офисе. Злоумышленника остановило только то, что он не смог справиться с блокировкой противоугонного устройства. После чего скрылся с места преступления.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

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