В России напомнили об опасности одновременного заражения Covid-19 и гриппом

Россиян стараются предостеречь от того, что можно заразиться одновременно и гриппом и коронавирусной инфекцией. Про сезонную болезнь все забыли из-за пандемии нового вируса. Об этом сообщил вирусолог Виталий Зверев в эфире радио Sputnik.

По словам специалиста, россиянам стоит обратить особое внимание на вирус гриппа, который является одним из сложнейших респираторных заболеваний для человека. Он, как и коронавирус может сопровождаться тяжелой пневмонией.

Кроме этого, Виталий Зверев отметил важное отличие между двумя инфекциями. Грипп в отличие от коронавируса не может протекать бессимптомно, поэтому человек уходит сразу на самоизоляцию и заражает меньшее количество людей. Коронавирус может, наоборот, протекать незаметно и этим вызывает опасность для окружающих, так как человек бывает переносчиком инфекции.

Отметим, что по словам Виталия Зверева гриппа будет меньше в этом сезоне, чем обычно. Связано это с тем, что в общей массе страны находятся на карантине и границы закрыты. При этом не стоит забывать об опасности существования гриппа. Поэтому Виталий Зверев порекомендовал россиянам делать прививку от гриппа ежегодно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что россиян просят отказаться от «социального эгоизма» из-за распространения коронавируса.