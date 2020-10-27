Россиян просят отказаться от «социального эгоизма» из-за Covid-19

Людям, имеющим заболевания из списка, стоит особенно внимательно относиться к соблюдению правил эпидемиологической безопасности. Фото: pixabay.com

Людям, имеющим заболевания из списка, стоит особенно внимательно относиться к соблюдению правил эпидемиологической безопасности. Фото: pixabay.com

В России призывают людей не пренебрегать средствами индивидуальной защиты из-за распространения коронавирусной инфекции. Вирус только набирает обороты, а сама инфекция «странная, коварная и непредсказуемая». Об этом рассказала директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович, сообщает «Комсомольская правда».

По словам Ларисы Попович, распространение вируса в России не ослабляется и для того, что с ним справиться следует выполнять ограничительные меры – ношение масок одно из самых главных в борьбе с инфекцией.

Кроме этого, Лариса Попович призывает граждан страны отказаться от «социального эгоизма» и отнестись с пандемии с серьезностью.

«Инфекция на самом деле странная, коварная и непредсказуемая. Более того, исследования показывают: проходя через популяцию заболевших людей, вирус не ослабляется» – заявила Лариса Попович.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Омске медики привезли больных с коронавирусом к зданию Минздрава из-за нехватки койко-мест в больницах.