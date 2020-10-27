В Омске медики привезли больных с Covid-19 к зданию Минздрава

Во вторник, 27 октября, две машины скорой помощи привезли больных с коронавирусной инфекцией к зданию регионального Минздрава для того, чтобы привлечь внимание к проблеме нехватки койко-мест в городе.

Как сообщает омское издание NGS55, кроме карет скорой помощи также к Минздраву подъезжали машины с кислородом для больных коронавирусом. Отмечается, что всех пациентов уже госпитализировали.

В одной из машин находилась 70-летняя больная, а в другой – 85-летний мужчина, у обоих выявлено сильное поражение легких.

Как сообщает РБК со ссылкой на омский Минздрав, в ведомстве уже начали расследование по факту случившегося. Службы скорой помощи взяты на особый контроль.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Москве госпитализирован с коронавирусной инфекцией в одну из больниц режиссер театра Роман Витюк.