Режиссер Роман Витюк госпитализирован с коронавирусом

Во вторник, 27 октября, театральный режиссер Роман Витюк был доставлен в реанимацию из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 83-летний Роман Витюк на данный момент находится в московской Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных. Уточняется, что сначала режиссера положили в отделение терапии, но после ухудшения состояния мужчина был переведен в реанимацию.

Напомним, что Роман Витюк является российским и украинским театральным режиссером, а также педагогом и художественным руководителем Театра Романа Витюка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ксения Собчак призналась о болезни коронавирусом. телеведущая отметила, что также заразился и ее ребенок. При этом свое состояние и малыша она оценивает положительно.