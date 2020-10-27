Режиссер Роман Витюк госпитализирован с коронавирусом

Режиссер Роман Витюк госпитализирован с коронавирусом
Роман Витюк. Фото: wikipedia.org

Во вторник, 27 октября, театральный режиссер Роман Витюк был доставлен в реанимацию из-за заражения коронавирусной инфекцией.

Как сообщает Telegram-канал Baza, 83-летний Роман Витюк на данный момент находится в московской Городской клинической больнице имени братьев Бахрушиных. Уточняется, что сначала режиссера положили в отделение терапии, но после ухудшения состояния мужчина был переведен в реанимацию.

Напомним, что Роман Витюк является российским и украинским театральным режиссером, а также педагогом и художественным руководителем Театра Романа Витюка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ксения Собчак призналась о болезни коронавирусом. телеведущая отметила, что также заразился и ее ребенок. При этом свое состояние и малыша она оценивает положительно.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
заражение коронавирусом москва роман витюк театр романа витюка


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Белоруссии возбуждено более 500 дел о массовых беспорядках
В Петербурге судимый мужчина обвиняется в хищении имущества компании
В Петербурге четверых суррогатных детей госпитализировали в больницы
Режиссер Роман Витюк госпитализирован с коронавирусом
Полумарафон «Белые ночи» ограничит движение транспорта на Петроградке
Собчак призналась, что переболела коронавирусом
В Петербурге обнаружили погребения Малоохтинского православного кладбища
Суд Петербурга отказался выпустить бизнесмена Израйлита под залог в 10 млн рублей