В Ленобласти пожар на лакокрасочном заводе

В Ленобласти пожар на лакокрасочном заводе
Фото: Baltphoto

В среду, 28 октября, в Волосовском районе Ленинградской области загорелся лакокрасочный завод. Пожар начался около 10 утра.

О чрезвычайном происшествии проинформировала пресс-служба регионального управления МЧС России. Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 10 утра. На место происшествия незамедлительно отправили дежурные смены 119-й,120-й и 123-й частей противопожарной службы. Кроме того, в борьбе с огнем задействована служба пожаротушения ГУ МЧС. К заводу прибыл и руководитель Главка Евгений Дайнеко.

Загоревшееся предприятие находится в населенном пункте Буяницы Волосовского района Ленобласти, пишет «АиФ-Петербург». Пожару присвоен второй ранг сложности. Информации о пострадавших и масштабе ущерба, нанесенного огнем, пока не поступало.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что анонимные преступники заявили о якобы минировании территории отеля «Европа» на Михайловской улице.

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В Ленобласти пожар на лакокрасочном заводе
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