Полиция искала бомбу в отеле на Михайловской улице

Анонимные злоумышленники сообщили о минировании Гранд отеля «Европа» в центре Петербурга. Оказалось, что сообщение было ложным.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, охранник отеля сообщил в полицию, что на электронную почту отеля пришло сообщение с текстом : «Доброе утро! Помещение гранд отеля Европа по адресу Михайловская улица д.1 заминировано. Требуем выдачи военного преступника Яцелюка В.В. правоохранительным органам!».

Полиция оперативно осмотрела объект, взрывчатых и взрывных устройств не обнаружено. На время проверки было эвакуировано 152 человека.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что приезжий из Чечни разбил лицо охраннику и стащил из «Перекрестка» коньяк и вино.