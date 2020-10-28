В двух районах Петербурга выявлено незаконное сжигание отходов

В Северной столице жители города обратились в комитет по природопользованию с тем, что в двух районах города присутствуют неприятные запахи. Загрязнение воздуха было выявлено на территории Выборгского и Калининского районов.

Как сообщает пресс-служба комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, жители пожаловались на сжигание отходов и наличие дымящихся труб возле коллективных автостоянок (КАС).

В ходе проверок комитет установил, что частные лица оборудовали в гаражах самодельные печи и сжигали масла и другой мусор.

В итоге, принято решение о ликвидации данных печных оборудований.

«В Калининском районе только на территориях трех гаражных стоянок было добровольно демонтировано 19 печных труб, в Выборгском районе – шесть источников выбросов загрязняющих веществ атмосферный воздух», – говорится в сообщении комитета.

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