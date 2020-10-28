Названы три условия для лечения коронавируса дома

Названы три условия для лечения коронавируса дома
Лечить коронавирус можно и на дому. Фото: Baltphoto

Важно соблюсти их, чтобы не пришлось восстанавливаться в больнице.

Минздрав назвал три условия, при которых коронавирусный пациент может лечиться дома. Они перечислены в приказе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Во-первых, человек не должен проживать ни в общежитии, ни в коммунальной квартире. Во-вторых, рядом с ним не должны находиться пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями сердца, эндокринной и бронхолегочной систем. В-третьих, у такого пациента должна быть отдельная комната, и необходимо соблюдать все меры предосторожности.

Напоминаем, что в России за последние сутки коронавирусом заболели более 16,3 тысяч человек.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что несколько участников испытания вакцины «Спутник V» заразились COVID-19. Вполне возможно, что они принимали плацебо и не были защищены.

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