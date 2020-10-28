В 2021 году на Васильевском острове начнут строительство новых общежитий СПбГУ

В 2021 году на Васильевском острове начнут строительство новых общежитий СПбГУ
СПбГУ. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Северной столице у Санкт-Петербургского государственного университета появятся новые общежития. Планируется, что они будут расположены на Васильевском острове, а также заселить в них можно будет 1000 человек.

Как сообщает Piter.TV, ВУЗ уже начал переговоры с потенциальными инвесторами. По плану, СПбГУ разместит общежития на Мичманской улице в квартале 5А. Данная территория была передана университету в бессрочное пользование еще в 2013 году. При этом строительство начнется после согласования с федеральными органами исполнительной власти.

Отметим, что строительство начнется в 2021 году, а продолжится до 2024. Но для этого ВУЗ должен добиться договоренностей с инвесторами и властями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на преподавателя СПбГУ пожаловались из-за расистских оскорблений и нацистской символики.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб общежития спбгу


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России более 150 университетов перешли на удалёнку из-за Covid-19
Toyota отзывает более 210 тыс. автомобилей
В России подорожали приложения в App Store
США может разместить гиперзвуковые ракеты в Европе для защиты от России
На шоу к Корчевникову пришла зараженная коронавирусом гостья
В 2021 году на Васильевском острове начнут строительство новых общежитий СПбГУ
На Культуры вечером тушили двухкомнатную квартиру
В Выборге похоронили депутата Александра Петрова