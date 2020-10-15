На преподавателя СПбГУ пожаловались из-за расистских оскорблений и нацистской символики

Преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) подозревается в распространении нацистской символики. Заявление поступило в правоохранительные органы.

Как сообщает ТАСС, нацистскую символику на страницах в социальных сетях преподавателя нашли студенты вузы.

В самом университете рассказали, что кроме нацистской символики преподаватель размещал на своих страницах в социальных сетях оскорбления по национальному и религиозному признаку, а также расистские высказывания. Все это было доступно неограниченному кругу пользователей.

Уточняется, что эта информация «легла в основу» заявления, направленного заместителем ректора по безопасности Е. П. Шарыгиной в правоохранительные органы.

Руководство университета также направило обращение в комиссию по этике СПбГУ.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что в СПбГУ перевели на удаленную работу часть сотрудников.