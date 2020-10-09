В СПбГУ перевели на удаленную работу часть сотрудников

В СПбГУ перевели на удаленную работу часть сотрудников
Студенты пока продолжают посещать университет очно. Фото: Baltphoto

В Санкт-Петербургском государственном Университете (СПбГУ) прошло ректорское совещание в связи с изменениями, внесенными в постановление №121, регулирующее меры по борьбе с распространением COVID-19.

По итогам заседания, опубликованным на официальном сайте образовательного учреждения, было принято решение перевести на дистанционный режим работы сотрудников, трудящихся по договорам гражданско-правового характера. Кроме того, на «удаленке» окажутся работники, не участвующие в технологических процессах, которые обеспечивают жизнедеятельность СПбГУ.

Также в отчете оговаривается сохранение дистанционного формата работы для педагогов старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. О переводе на онлайн-обучение студентов ничего не сказано.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что руководство СПбГУ пока не приняло окончательного решения о переводе студентов на дистанционное обучение.

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