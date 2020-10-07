В СПбГУ прокомментировали решение о переходе на дистанционку

Руководство вуза уверяет, что пока не приняли окончательного решения по этому вопросу.

Проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикову прокомментировала информацию, согласно которой вуз переходит на дистанционный формат обучения. Она уверяет, что окончательное решение не принято и пока рано говорить об этом наверняка. Ответ Лавриковой опубликован на сайте университета, пишут «Санкт-Петербургские ведомости».

«Решение о переходе с 12 октября 2020 года на такую форму реализации образовательного процесса не принималось»,

— заявили в вузе.

Тем временем студенческая газета писала, что с 12 октября вуз закроется, а студенты будут вынуждены получать знания удаленно из-за увеличения количества зараженных коронавирусом.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Анатолий Чубайс рассказал о положительном тесте на коронавирус.