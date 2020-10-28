Баста прокомментировал скандал из-за участия в «Голосе» дочери ведущего Первого канала

Он задался вопросом: проклятье ли это, когда твои родителя известные люди?

Российский рэпер Баста прокомментировал слухи о предвзятости жюри на шоу «Голос». Своим мнением он поделился в Instagram.

Артист спросил у подписчиков, проклятье ли это, когда родители известные люди. Он также считает, что предвзято по отношению к дочери ведущего Первого канала отнеслись зрители, а не жюри. Баста убежден, что у звезд тоже бывают талантливые дети, которые могут принять участие в телепроектах. Он подчеркнул, что жюри на «Голосе» никто не подкупал.

Баста добавил, что не знал о том, что Александра Будникова является дочерью известного человека. Он всего лишь оценил ее голос и принял решение взять ее к себе в команду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка, победившая в «Голос 60+», прокомментировала скандал из-за финала. Телезрители считают, что первое место должен был занять другой участник.