Гуляния на Дворцовой площади, Рождественская ярмарка, праздничный фейерверк, ярмарки и детские елки: чего из -за коронавируса под Новый год могут лишиться петербуржцы

Глава петербургского Управления Роспотребнадзора Наталья Башкетова допускает, что из-за сложной эпидемиологической обстановки, вызванной ростом числа заболевших коронавирусом в Петербурге могут отменить новогодние мероприятия. Gazeta.SPb.ru изучила праздничную афишу и рассказывает, чего, возможно, лишатся петербуржцы.

Новый год на Дворцовой площади

В новогоднюю ночь многие петербуржцы и гости города устремляются на Дворцовую площадь, ведь она традиционно становится центром праздничных гуляний. Накануне здесь устанавливают и украшают главную елку города. С вечера 31 декабря и до утра 1 января движение транспорта по Невскому проспекту останавливается, и он становится пешеходным. Поэтому ничто не мешает любоваться красочным шоу и наслаждаться концертной программой. За пару часов до боя курантов петербуржцев со сцены поздравляют городские власти. Затем выступают танцоры, циркачи, вокалисты, популярные группы и звезды эстрады, проходят конкурсы с призами от Деда Мороза. Ну и куда же без праздничного фейерверка у Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, посмотреть который обычно можно с набережных или мостов.

Зимние ярмарки

В преддверии новогодних и рождественских праздников в Петербурге разворачиваются яркие и веселые ярмарки, где можно полакомиться сладостями, попробовать блюда кухонь мира и согревающие напитки, а также приобрести друзьям и родственникам подарки и сувениры: украшения, вязаные шапки, шарфы, носки и варежки, елочные игрушки и многое другое. А еще поучаствовать в мастер-классах, творческих встречах, посмотреть фильмы, мультики или кукольные спектакли. Один из самых масштабных зимних базаров традиционно разворачивается на Манежной площади. В этом году уютные домики, украшенные огоньками и гирляндами запланированы в ЦПКиО на Елагином острове. Ярмарки готовят Аннекирхе, конгресс-холл «Московский», центр «Евразия», КВЦ «Экспофорум» и др.

Новогодние елки для детей

Поводить хороводы, позвать Дедушку Мороза и его внучку Снегурочку, получить в подарок целую коробку конфет: ребятня просто обожает новогодние елки. Традиционно свои праздничные программы готовят многие петербургские цирки, театры, дома культуры и спорта. В этом году в Центральном музее связи им. А.С. Попова должно состояться представление «Волшебное мороженое или в поисках Снежной Королевы», во дворце князей Белоселских-Белозерских — «Новогодний переполох в сказочном королевстве», а в Доме архитектора (особняке А.А. Половцева) готовятся рассказать сказку о храброй Красной шапочке.

На гуляниях, ярмарках, концентрах и елках обычно собирается очень много людей. Очевидно, что ограничения, которые может ввести Роспотребнадзор, будут связаны именно с этим. В таком случае повеселиться, возможно, не получится даже на ледовых катках. Как и полюбоваться ледовыми скульптурами на традиционном фестивале в Петропавловской крепости. А если запрет на работу общепита после 23:00 продлят, то встретить Новый год не получится ни в ресторанах, ни в клубах. Под удар могут попасть даже скромные районные праздники.