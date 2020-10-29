Абсолютно новая ŠKODA OCTAVIA в Авто Премиуме со 2 ноября 2020 года

«Авто Премиум» проведет видеопрезентацию абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA в уникальном цифровом формате со 2 по 15 ноября 2020 года.

Группа официальных дилеров ŠKODA «Авто Премиум» в Санкт-Петербурге со 2 ноября 2020 года начнет видеотрансляцию обзоров, посвященных абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA. Инновационный формат видеопрезентации новой модели марка и официальные дилеры используют в этом году уже не впервые. На этот раз в центре внимания четвертое поколение бестселлера ŠKODA OCTAVIA.

Поклонники марки в Северной столице узнают подробности о высокотехнологичных инновационных и уникальных Simply Clever решениях, реализованных в автомобиле, о новой современной концепции интерьера, а также о том, как ŠKODA OCTAVIA сохранила и приумножила свои традиционные достоинства.

Формат премьеры позволяет зрителям присоединиться к презентации буквально в любой, удобный для них момент, где бы они не находились.

Записаться на презентацию и ознакомиться с подробным расписанием публикаций можно по ссылке: https://www.skoda-ap.ru/news/2020-10-new-octavia-announce.

В ходе видеопрезентации гости онлайн смогут принять участие в семейных мастер-классах и оригинальных викторинах, выиграть аксессуары из фирменной коллекции ŠKODA. Специалисты дилерских центров ответят на все вопросы и проконсультируют дистанционно или лично, во время визита в «Авто Премиум». Авторы трех вопросов станут обладателями сертификатов на создание собственного парфюмерного аромата от студии Ess Bouquet. Победители будут выбраны случайным образом в прямом эфире на канале Инстраграм в последний день презентации — 15 ноября в 14:00.

В период презентации – со 2 по 15 ноября, все маленькие члены семьи ŠKODA смогут получить свои первые водительские права, отправив заявку в «Авто Премиум».

Ян Прохазка, глава марки ŠKODA в России: «Премьера OCTAVIA четвертого поколения ознаменовала выход нашего мирового бестселлера на новый уровень. Мы уверены, что многим клиентам и их семьям было бы интересно узнать, какой стала эта модель в новом воплощении. Она получила значительно расширенные комплектации и инновационное оснащение. Располагая полным прайс-листом на доступные сейчас версии автомобиля и ознакомившись с подробной видеопрезентацией, поклонникам марки будет намного проще принять решение о покупке новой OCTAVIA, соответствующей их потребностям».

Самая популярная в мире модель чешского бренда уже доступна для заказа в расширенных комплектациях – Active Plus, Ambition Plus и Style Plus – с тремя бензиновыми двигателями на выбор. Первым на российском рынке появится турбированный мотор 1.4 TSI/150 л.с. Стоимость модели c МКПП составит от 1 409 000 рублей, а версии с АКПП – от 1 466 000 рублей.

Российские цены на новую ŠKODA OCTAVIA 1.4 TSI:

1. Комплектация Active Plus 1 409 000 руб. (6-МКПП), 1 466 000 руб. (8-АКПП) 2. Комплектация Ambition Plus от 1 499 000 руб. (6-МКПП), 1 556 000 руб. (8-АКПП) 3. Комплектация Style Plus от 1 700 000 руб. (6-МКПП), 1 757 000 руб. (8-АКПП)

Более подробная информация о новой ŠKODA OCTAVIA доступна на официальном сайте группы «Авто Премиум».

Забронировать и внести предоплату за автомобили можно дистанционно через сайт https://spb.skoda-ap.ru/.

Станьте гостем презентации абсолютно новой ŠKODA OCTAVIA, присоединяйтесь к группам «Авто Премиума» в социальных сетях Facebook, VK , YouTube и Instagram.

Вот уже 25 лет ŠKODA в Петербурге – это Авто Премиум.