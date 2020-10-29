Добровинского лишили статуса адвоката после суда над Ефремовым

Московский Совет адвокатской палаты лишил адвокатского статуса Александра Добровинского, который защищал сторону потерпевших по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова.

Как сообщает РИА Новости, Добровинского лишили статуса адвоката на два года. Причина такого решения не указывается, но ранее против него было возбуждено два дисциплинарных производства из-за публичных высказываний в рамках дела с Ефремовым.

Сам Добровинский заявил, что удивлен и одновременно возмущен подобным решением Совета адвокатской палаты. По его словам, он собирается через суд обжаловать решение совета, поскольку «дорожит статусом адвоката».

Ранее за дисциплинарные проступки адвокатского статуса лишили и его соперника по процессу, бывшего адвоката актера Эльмана Пашаева.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Добровинский будет скучать по Пашаеву, которому запретили работать на год.