Петербург выделит из бюджета около 45 млрд рублей на выплаты жителям

Бюджет Северной столице на следующий год планируют сделать социально ориентированным. Более 2 млн жителей города получат прямые денежные выплаты. Об этом сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в эфире телеканала 78.ru.

Отмечается, что в бюджете города заложено 45,7 млрд рублей на выплаты гражданам. Планируется, что доплаты пенсионерам вырастут на 20%, на это заготовлено более 5 млрд рублей. Также денежные средства смогут получить более 170 тыс. семей с детьми. Для них предусмотрены ежемесячные пособия. Кроме этого, деньги смогут получить и малоимущие семьи с детьми от 3 до 7 лет. На данную опцию будет выделено 2,6 млрд рублей.

Всего на развитие города будет выделено более 300 млрд рублей.

«Мы предложили бюджет, который способствует восстановлению экономики. Доходы планируются примерно на 9% выше, чем в текущем году. Затраты на финансирование крупных инфраструктурных проектов в дальнейшем окупятся, но главное, они оживят бизнес и обеспечат новые поступления в бюджет», – заявил Александр Беглов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Петербурге планируют развернуть более 11 тыс. коек для больных с коронавирусом.