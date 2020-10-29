«Боруссия» подаст жалобу на «Зенит» из-за нелегального прохода болельщиков на матч

Дортмундская «Боруссия» обратилась в УЕФА с целью выяснить, как болельщики футбольного клуба «Зенит» пробрались на матч, который должен был проходить при пустых трибунах. Об этом сообщает NRZ.

Отмечается, что 28 октября состоялась игра петербургского клуба «Зенита» против дортмундской «Боруссии». На данный матч смогли пройти несколько болельщиков из Северной столицы.

Фанаты представились стюардам стадиона журналистами и предоставили свои паспорта, а также справки с отрицательным тестом на коронавирус. Сотрудники «Сигнал Идуна Парк» без вопросов пропустили людей. При этом у болельщиков отсутствовала должная аккредитация от «Зенита» на матч Лиги чемпионов.

На данный момент люди, попавшие на камеры не идентифицированы. «Боруссия» уже обратилась в УЕФА, а также переадресовала жалобу «Зениту». Клуб из Петербурга еще не прокомментировал данную проблему.

Напомним, что матч «Боруссии» и «Зенита» проходил в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Команда из Германии победила на своем поле, забив два безответных мяча.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что болельщика «Зенита» арестовали на двое суток после матча с «Рубином».