Ксения Собчак подаст заявление в полицию после угроз из-за поддержки Макрона

В адрес телеведущей Ксении Собчак и ее команды посыпались угрозы после поддержки президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил о том, что в стране не откажутся от карикатур из-за убийства учителя.

Как сообщила Ксения Собчак в своем Instagram-аккаунте, угрозы начали поступать в ее адрес после поста от 27 октября. В своей публикации телеведущая поддержала Макрона, который, по ее мнению, данной позицией отстаивает свободу слова.

«Не хотите смотреть на рисунки пророка – не смотрите. Свобода – в том, чтобы покинуть класс, где их показывают», – написала Ксения Собчак.

Кроме этого, Ксения Собчак, как утверждает РБК, намерена написать в полицию после звонка с угрозой. Угрозы поступают также и в адрес команды телеведущей.

Напомним, что до этого в пригороде Парижа произошло жестокое убийство учителя. Педагог показывал ученикам карикатуры на пророка из-за чего был обезглавлен.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала о том, что Ксения Собчак призналась, что переболела коронавирусом.