Петербургский школьник получил медаль за спасение девочки и ее собаки

В Петербурге школьник Семен Уваров получил медаль «За проявленное мужество» после того, как зимой спас из ледяной полыньи девочку и ее собаку.
Трагедия на льду реки Ижоры чуть было не произошла в феврале этого года, но на помощь девочке подоспел Семен.
В пятницу, 30 октября, прошла торжественная церемония вручения специальной медали. Его родителям, учителям и тренерам также благодарность выразил губернатор Петербурга Александр Беглов.
Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что петербургские медики получили почетные знаки «За доблесть в спасении». Знаками отличия наградили более ста горожан, из них четверо получили награду посмертно. Награды были выданы в преддверие Дня медицинского работника.