Петербургские медики получили почетные знаки «За доблесть в спасении»

В Северной столице наградили более ста медицинских сотрудников знаком отличия «За доблесть в спасении». Награды были выданы в преддверие Дня медицинского работника.

Как сообщили в Смольном, городской губернатор Александр Беглов отметил, что на протяжение всей пандемии петербургские медики отважно сражаются против нового типа коронавируса.

По словам градоначальника, подвиг медиков можно сравнить с подвигом врачей, которые спасают жизни на войне.

Знаками отличия наградили более ста горожан, из них четверо получили награду посмертно. В ходе видеоконференции городские власти почтили память погибших медиков минутой молчания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге скончался от COVID-19 завотделением больницы Святого Георгия. В течение двух месяцев он боролся за жизни пациентов, а с 1 мая — за свою собственную.