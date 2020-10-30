«Провокации выйдут боком»: Нурмагомедов оскорбил Макрона и пригрозил ему

«Провокации выйдут боком»: Нурмагомедов оскорбил Макрона и пригрозил ему
Боец Хабиб Нурмагомедов. Фото: Instagram khabib_nurmaghomedov

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов грубо высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. При этом он пригрозил: «провокации» против исламского мира «выйдут им бока».

Пост с оскорблением Нурмагомедов опубликовал в своем Instagram. Он разместил фотографию президента Франции с отпечатком ботинка на лице.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман», — заявил при этом Нурмагомедов.

Отметим, что во Франции произошло несколько вооруженных нападений. В частности, 29 октября выходцы из исламских стран с ножами нападали на церкви и полицейских. Это произошло после речи Макрона, в которой он раскритиковал качество интеграции мусульман во французское общество.

Поводом для такой речи стало убийство школьного учителя под Парижем. Ему отрезали голову из-за того, что он демонстрировал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда.

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