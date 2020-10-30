Суд арестовал водителя за смертельное ДТП на Домостроительной улице

Суд арестовал водителя за смертельное ДТП на Домостроительной улице
ДТП произошло в зоне пешеходного перехода. Фото: pixabay

В Петербурге суд арестовал водителя Mazda, который влетел в припаркованное авто на Домостроительной улице. Его пассажир погиб.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, ДТП произошло накануне, 29 октября, в Выборгском районе.

Следователи считают, что водитель иномарки был пьян и летел по Домостроительной улице со скоростью около 100 км/ч. В итоге он не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения, где влетел в припаркованную машину. Его пассажир погиб.

По решению суда, водитель иномарки будет арестован до 28 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru писала о том, что на Луначарского произошло ДТП с автобусом. По предварительным данным, в результате ДТП никто не пострадал.

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