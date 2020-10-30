На Обводном иномарка врезалась в здание: образовались пробки

Автомобилисты жалуются на заторы из-за инцидента.

В Адмиралтейском районе сегодня вечером, 30 октября, произошла пробка, ставшая причиной пробок. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП И ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на пересечении Обводного канала с Лифляндской улицей. Там водитель иномарки не справился с управлением машины и врезался в здание. В результате образовалась пробка – заняты средний и правый ряд. Автомобилисты советуют объезжать место инцидента, иначе можно надолго застрять.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что суд арестовал водителя за смертельное ДТП на Домостроительной улице. В итоге он не справился с управлением и оказался на полосе встречного движения, где влетел в припаркованную машину. Его пассажир погиб.