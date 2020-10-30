Леонид Якубович рассказал о самом ценном подарке в истории шоу «Поле чудес»

Однажды ведущему подарили портсигар, пробитый пулей.

Ведущий «Поле чудес» на Первом канале Леонид Якубович рассказал, какой подарок в истории программы кажется ему самым ценным. В эфире передачи «Доброе утро» он заявил, что в конце 90-х к нему пришел ветеран, который подарил портсигар, пробитый пулей. Предмет лежат у сердца владельца и спас его. Якубович не смог взять такой ценный подарок и вернул его.

Он также объяснил, что происходит с подарками, которые привозят гости шоу. Обычно все выставляется на барабан, и в конце «Поле чудес» гости могут взять все, что хотят. Якубович добавил, что из-за пандемии людей на шоу не пускают, и он не знает, что происходит с подарками.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Якубович прокомментировал смену ведущего программы «Поле Чудес». Он считает, что такое вполне может быть – все зависит от желания зрителей.