В Санкт-Петербурге еще десять маршрутов будут работать без кондукторов

В Санкт-Петербурге еще десять маршрутов будут работать без кондукторов
Общественного транспорта без кондукторов становится больше. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Петербургские власти продолжают проводить эксперимент с бескондукторным обслуживанием пассажиров в общественном транспорте, расширив зону тестирования.

Как сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок», теперь без кондукторов будут работать еще десять маршрутов в Невском, Фрунзенском, Центральном, Приморском и других районах. Кондукторов сняли с трамвая №9, троллейбусов №№6, 8, 13 и 21, автобусов №№15, 61, 141, 161, 328.

Подобную систему тестируют в Петербурге уже на протяжении трех месяцев. В учреждении отмечают, что за это время в общественном транспорте значительно уменьшилось число безбилетников.

В транспорте без кондукторов пассажиры могут оплатить проезд картой «Подорожник», льготными проездными и бесконтактными банковскими картами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге появится больше автобусов без кондукторов.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
бескондукторное обслуживание новости спб общественный транспорт


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Арестанты московского СИЗО не хотят работать с Ефремовым
Россияне решили, какой из героев фильмов ужасов самый страшный
Петербургские власти взялись за ярмарки: их не устраивает внешний вид
Муфтий Чечни назвал врагами сторонников президента Макрона
Ленобласть усиливает контроль за соблюдением масочного режима
В Санкт-Петербурге еще десять маршрутов будут работать без кондукторов
Животных в зоопарках Петербурга содержат с нарушениями
Кети Топурия перестала скрывать вторую беременность