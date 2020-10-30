В Санкт-Петербурге еще десять маршрутов будут работать без кондукторов

Петербургские власти продолжают проводить эксперимент с бескондукторным обслуживанием пассажиров в общественном транспорте, расширив зону тестирования.

Как сообщили в СПб ГКУ «Организатор перевозок», теперь без кондукторов будут работать еще десять маршрутов в Невском, Фрунзенском, Центральном, Приморском и других районах. Кондукторов сняли с трамвая №9, троллейбусов №№6, 8, 13 и 21, автобусов №№15, 61, 141, 161, 328.

Подобную систему тестируют в Петербурге уже на протяжении трех месяцев. В учреждении отмечают, что за это время в общественном транспорте значительно уменьшилось число безбилетников.

В транспорте без кондукторов пассажиры могут оплатить проезд картой «Подорожник», льготными проездными и бесконтактными банковскими картами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге появится больше автобусов без кондукторов.