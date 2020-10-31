Собчак возмутилась из-за слов Хабиба о Макроне

Спортсмен позволил себе назвать президента Франции «тварью».

Ведущая Ксения Собчак прокомментировала пост российского бойца Хабиба Нурмагомедова, в котором он называет президента Франции Эммануэля Макрона тварью. Звезда высказалась в своем Telegram-канале.

Собчак отметила, что спортсмен является кумиром для многих людей, в том числе детей, и не должен высказываться подобным образом. Ей грустно видеть подобные посты. Она добавила, что некоторые люди после таких слов Хабиба могут посчитать, будто у них есть право на насилие.

«Готов Хабиб нести за это ответственность?»

— задалась вопросом блогерша.

Напоминаем, что Хабиб заявил, что Макрон, по его мнению, оскорбляет своими действиями чувства полутора миллиардов верующих мусульман.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Нурмагомедов оскорбил Макрона и пригрозил ему. Он разместил фотографию президента Франции с отпечатком ботинка на лице.