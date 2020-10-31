Макгрегор возвращается в легкий дивизион UFC

Спортсмен уже прошел обследование, с его здоровьем все в порядке.

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что продолжает карьеру в легком дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата. Об этом пишет телеканал RT. Спортсмен уже прошел обследование и получил результаты сканирования тела.

«Легкий дивизион на подходе»,

— написал в Twitter Макгрегор.

Напоминаем, что в последний раз боец выходил в октагон в начале 2020 года. Тогда он дрался с Дональдом Серроне, поединок завершился победой ирландца. К слову, на счету спортсмена 22 победы и четыре поражения – одно из них в бою с Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макгрегор отреагировал уход Нурмагомедова из спорта. Ирландский боец похвалил российского спортсмена за победу над Джастином Гейджи на турнире.