Макгрегор возвращается в легкий дивизион UFC

Макгрегор возвращается в легкий дивизион UFC
Конор МакГрегор. Фото: instagram.com/thenotoriousmma

Спортсмен уже прошел обследование, с его здоровьем все в порядке.

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что продолжает карьеру в легком дивизионе Абсолютного бойцовского чемпионата. Об этом пишет телеканал RT. Спортсмен уже прошел обследование и получил результаты сканирования тела.

«Легкий дивизион на подходе»,

— написал в Twitter Макгрегор.

Напоминаем, что в последний раз боец выходил в октагон в начале 2020 года. Тогда он дрался с Дональдом Серроне, поединок завершился победой ирландца. К слову, на счету спортсмена 22 победы и четыре поражения – одно из них в бою с Хабибом Нурмагомедовым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Макгрегор отреагировал уход Нурмагомедова из спорта. Ирландский боец похвалил российского спортсмена за победу над Джастином Гейджи на турнире.

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