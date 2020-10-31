Гарик Харламов обвинил в своем разводе красную машину

Гарик Харламов иронично откликнулся на многочисленные слухи, которыми обрастает его развод с Кристиной Асмус. Фото: instagram.com/garikkharlamov/

Гарик Харламов иронично откликнулся на многочисленные слухи, которыми обрастает его развод с Кристиной Асмус. Фото: instagram.com/garikkharlamov/

Юморист в очередной раз пошутил на тему своего расставания с Асмус.

Шоумен и юморист Гарик Харламов прокомментировал свой развод с актрисой Кристиной Асмус. Об этом сообщает Пятый канал. В очередной раз звезда решил пошутить на тему своего развода с экс-возлюбленной.

В эфире ТНТ Эрик Давидович пристыдил Павла Волю за красный автомобиль, потому что он выглядит в ней как «сутенер». Юморист пошутил, что и сам понимал это и поэтому продал машину Харламову.

«Да, я ездил на красной тачке и пусть она была похожа на сутенерскую. Я поэтому сейчас и развожусь»,

— парировал «Бульдог».

Напоминаем, что Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе совсем недавно. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Гарик Харламов и Кристина Асмус официально развелись и приступили к разделу имущества.