«Психанул»: известный актер Максим Матвеев побрился налысо

Звезда многих российских фильмов и сериалов, таких как «Союз спасения» и «Триггер», Максим Матвеев похвастался кардинальной сменой имиджа.

Артист выложил в своем Instagram фотографию, на которой сменил густые черные кудри на идеально гладкую лысину. Свой поступок муж Елизаветы Боярской объяснил лаконично и с юмором: «Психанул». Подписчики Максима, однако, очень эмоционально восприняли перемены в образе любимого актера.

Многие отметили, что Матвеев преобразился до неузнавания и выразили надежду, что таких кардинальных мер потребовала новая роль. Некоторые отнесли к новой прическе более скептически, предположив, что лысина на фотографии — результат работы умелых гримеров, а роскошная шевелюра актера никуда не делась.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актриса Кристина Асмус также изъявляла желание сделать стрижку «под ноль».