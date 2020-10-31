«Психанул»: известный актер Максим Матвеев побрился налысо

&#171;Психанул&#187;: известный актер Максим Матвеев побрился налысо
Многие комментаторы считают, что прошлая прическа шла актеру больше. Фото: Instagram @maxim_matveev_

Звезда многих российских фильмов и сериалов, таких как «Союз спасения» и «Триггер», Максим Матвеев похвастался кардинальной сменой имиджа.

Артист выложил в своем Instagram фотографию, на которой сменил густые черные кудри на идеально гладкую лысину. Свой поступок муж Елизаветы Боярской объяснил лаконично и с юмором: «Психанул». Подписчики Максима, однако, очень эмоционально восприняли перемены в образе любимого актера.

Многие отметили, что Матвеев преобразился до неузнавания и выразили надежду, что таких кардинальных мер потребовала новая роль. Некоторые отнесли к новой прическе более скептически, предположив, что лысина на фотографии — результат работы умелых гримеров, а роскошная шевелюра актера никуда не делась.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что актриса Кристина Асмус также изъявляла желание сделать стрижку «под ноль».

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