Петербург сохраняет второе место по суточному приросту коронавирусных больных

Петербург сохраняет второе место по суточному приросту коронавирусных больных
Коронавирус в Петербурге. Фото: Gazeta.SPb.ru/Николай Овсянников

Северная столица продолжает ставить антирекорд по количеству зараженных. Петербург второй в рейтинге городов по регистрации новых случаев с коронавирусной инфекцией за сутки.

По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусом на воскресенье, 1 ноября, за последние сутки в Петербурге зафиксировано 896 новых случаев. В целом, за все время пандемии в Северной столице заразились коронавирусом 62 272 человека.

На данный момент в России уже более 1,6 млн выявленных коронавирусных больных с начала распространения вируса. Из них более 1,2 млн пациентов смогли выздороветь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в России у пациентов с коронавирусом выявили симптомы психического расстройства. Подобные нарушения психики бывают у людей, участвовавших в боевых действиях. Связано это с тем, что вирус влияет на нервную систему.

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Петербург сохраняет второе место по суточному приросту коронавирусных больных