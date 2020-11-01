В Канаде мужчина в хэллоуинском костюме убил двух человек

Злоумышленника удалось задержать в течение часа после преступления - около часа ночи. Фото: unsplash

Злоумышленника удалось задержать в течение часа после преступления - около часа ночи. Фото: unsplash

В канадском Квебеке мужчина, одетый в средневековый костюм, устроил резню, в ходе которой погибли два человека и пятеро получили ранения.

Как сообщает городская полиция в Twitter, атаки на людей произошли у здания местного парламента. Злоумышленника удалось задержать в течение часа после преступления — около часа ночи. Ему около 20 лет. По данным Daily Mail, злоумышленнику потребовалась госпитализация после того, как его взяли под стражу.

Автомобиль преступника нашли возле дорогого отеля в центре Квебека. Стражи порядка провели обыск и нашли канистры с топливом, а также холодное оружие, пишет газета Le Soleil.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у Нотр-Дама в Ницце обезглавили женщину. Мэр города Кристиан Эстрози не исключает, что это был теракт.