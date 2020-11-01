В США нашли новое смертельное заболевание

Американские ученые открыли новое смертельное заболевание, которому дали название VEXAS.

Исследование провела международная группа ученых, свою работу они опубликовали в The New England Journal of Medicine. По информации специалистов, найденная ими патология возникает из-за генетических мутаций, она может стать причиной возникновения тромбов в организме. Отмечается, что болезнь у 40% пациентов заканчивается летальным исходом.

VEXAS объединяет несколько воспалительных процессов, которые ранее медики не связывали в одну болезнь. На данный момент известно, что воспалительные процессы у пациентов с такой болезнью затрагивают легочную и хрящевые ткани. Сейчас в статистике лишь 50 пациентов с VEXAS. Однако, по мнению ученых, их гораздо больше: многие могут быть не диагностированы.

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