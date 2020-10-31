Холодные руки могут быть симптомом опасных заболеваний

Флеболог и сосудистый хирург Кярам Азатян объяснил, о каких заболеваниях могут свидетельствовать холодные руки, и стоит ли беспокоиться, если этот симптом сопровождает вас на постоянной основе.

По словам специалиста, в целом холодные руки могут быть физиологической нормой, особенно, когда температура воздуха за окном опускается до нуля и минусовых значений. Однако стоит обратить внимание на холодные руки, если этот симптом проявляется вне зависимости от времени года и температуры в помещении, рассказал Азатян «Пятому каналу».

Холодные руки могут свидетельствовать о развитии заболеваний щитовидной железы и других гормональных нарушениях, а также о наличии таких проблем со здоровьем, как атеросклероз, сахарный диабет, пониженное артериальное давление и болезнь Рейно — нарушение кровоснабжения кистей рук и стоп.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у людей во всем мире снижается средняя температура тела.