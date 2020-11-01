Стали известны цены самых дорогих билетов на поезда в октябре

Стали известны цены самых дорогих билетов на поезда в октябре
Поезд. Фото: пресс-служба ОАО "РЖД"

Эксперты выяснили, в какие города путешествия на поезде оказались самыми дорогими. Речь идет о поездках, совершенных в октябре.

Аналитики сервиса поездок и путешествий Туту.ру сообщили, что самой дорогой поездкой на поезде стал железнодорожный рейс из Новосибирска в Белогорск. Турист отдал почти 25 тыс. рублей за место в вагоне люкс.

В октябре также было совершено пять дорогих поездок на Сапсане, курсирующем между «двумя столицами» — Петербургом и Москвой. Один билет пассажирам обходился в 21,5 — 22,9 тыс. рублей.

В рейтинг также попала еще одна поездка из Новосибирска, на этот раз пассажир заплатил 22 850 рублей за билет. Ехал он в вагоне класса «люкс».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пандемия отменила поезда из Челябинска в Москву и Петербург. Пассажирам, которые уже купили билеты на отмененные поезда, вернут деньги в полном объеме.

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